"Краснодар" опубликовал речь владельца клуба из раздевалки

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий оценил игру нападающего Джона Кордобы и полузащитника Эдуарда Сперцяна в этом сезоне.

"Серебряные медали — это медали. Наконец-то Джон стал лучшим бомбардиром, он давно это заслужил. Эдо доказал свой класс и с большим отрывом стал лучшим распасовщиком", - сказал Галицкий на видео, опубликованном клубной пресс-службой.

В заключительном, 30-м туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" разгромил у себя дома "Оренбург" со счетом 3:0. По итогам сезона команда финишировала на втором месте в турнирной таблице, отстав от "Зенита" на два очка.

Нападающий "быков" Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром минушвего чемпионата, забив 17 мячей. Полузащитник Эдуард Сперцян одал 16 голевых передач и выиграл гонку ассистентов.