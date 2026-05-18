Полузащитник «Зенита» рассказал, как воспринял первое в карьере чемпионство

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков рассказал «Матч ТВ», как воспринял первое в карьере чемпионство.

В воскресенье «Зенит» одержал победу над «Ростовом» в матче 30‑го тура МИР РПЛ (1:0) и стал чемпионом. 18‑летний Кондаков впервые в карьере выиграл чемпионский титул. В чемпионском матче он вышел на замену в концовке встречи.

— Очень рад, что мы стали чемпионами! Эмоции поначалу зашкаливали. Да и сейчас еще до конца всего не осознал — должно пройти какое‑то время. Тем более, что победа в РПЛ оказалась очень тяжелой. Но мы достигли своей цели.

— Лично вы в первый раз стали чемпионом России.

— Очень надеюсь, что новые — наши и мои — чемпионства еще впереди. И, конечно, хочется приносить команде значительно больше пользы, — сказал Кондаков «Матч ТВ».

«Зенит» стал 11‑кратным чемпионом России, опередив «Спартак» по количеству титулов в России.