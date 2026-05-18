«Арсенал» может бесплатно подписать игрока «Ювентуса»

«Арсенал» проявляет интерес к 26-летнему центральному нападающему «Ювентуса» Душану Влаховичу, сообщает портал One Football со ссылкой на газету Mundo Deportivo.

По данным источника, канониры могут подписать Душана бесплатно, так как его контракт с итальянским клубом истекает в конце сезона-2025/2026. Ожидается, что игрок покинет «Ювентус» в летнее трансферное окно. Помимо «Арсенала», футболиста также рассматривают мадридский «Атлетико», «Милан» и «Бавария».

В текущем сезоне Влахович провёл 18 игр за «Ювентус», забил пять мячей и оформил один ассист. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 35 млн.