Комментатор Орлов похвалил Соболева

Орлов о Соболеве: «Есть футболисты, которых Бог одарил талантом, а Александр взял запредельной самоотдачей. Нужно похвалить его за это!»
Комментатор Геннадий Орлов похвалил форварда «Зенита» Александра Соболева за самоотдачу.
В матче 30-го тура Мир РПЛ против «Ростова» (1:0) Соболев забил победный гол «Зенита» с пенальти. Команда из Санкт-Петербурга стала чемпионом России, набрав 68 очков и опередив «Краснодар» на два балла по итогам сезона.
«Соболев реализовал 11-метровый. Все сделал хладнокровно. Посмотрел на вратаря и спокойно катнул мяч в угол. Так и надо! Не спорю, я его нередко критиковал. Причем, считаю, по делу. Но весной, признаю, Александр прибавил. Знаете, есть футболисты, которых Бог одарил большим талантом. А Соболев взял другим. Запредельной самоотдачей, старанием, заряженностью на борьбу. В итоге забил 10 мячей. Его, конечно, нужно за это похвалить!» – сказал Орлов.
Защитник «Зенита» Дркушич о победе «Динамо» над «Краснодаром»: «Пробежали с женой километр по квартире, когда Сергеев забил. Можем отправить им бутылку шампанского»
Гендиректор «Авангарда» о вылете из Кубка Гагарина: «До сих пор не отошел. Вернемся сильнее и опытнее – как минимум на этот тяжелый урок»
Представитель МИД Ирана о визах для сборной на ЧМ: «США неоднократно нарушали обязательства. ФИФА на нашей стороне – мы приложим все усилия для успешного выступления на турнире»
Защитник «Зенита» Дркушич о победе «Динамо» над «Краснодаром»: «Пробежали с женой километр по квартире, когда Сергеев забил. Можем отправить им бутылку шампанского»
Гендиректор «Авангарда» о вылете из Кубка Гагарина: «До сих пор не отошел. Вернемся сильнее и опытнее – как минимум на этот тяжелый урок»
Представитель МИД Ирана о визах для сборной на ЧМ: «США неоднократно нарушали обязательства. ФИФА на нашей стороне – мы приложим все усилия для успешного выступления на турнире»