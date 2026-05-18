Игрок «Зенита» прокомментировал информацию о переходе в другой клуб

Защитник «Зенита» Нино прокомментировал информацию о возможной смене клубной прописки ближайшим летом. Ранее СМИ связывали его с несколькими бразильскими клубами. Футболист, по данным прессы, хочет покинуть Россию, чтобы быть ближе к своей семье. У сына Нино серьёзные проблемы со здоровьем.

«Я не знаю, что будет происходить летом. Ничего не могу об этом сказать. Сейчас я хочу только обнять свою семью и отдохнуть», — сказал Нино в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

В нынешнем сезоне Нино принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.