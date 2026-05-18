Выяснилось, сможет ли Дзюба принять участие в стыковых матчах

Представитель Дзюбы ответил, сможет ли форвард принять участие в стыковых матчах
Леонид Гольдман, представляющий интересы форварда "Акрона" Артема Дзюбы, ответил, сможет ли футболист сыграть в стыковых матчах.
По словам Гольдмана, Дзюба настроен помочь в команде, но пока неясно, сможет ли он сыграть.
По итогам сезона-2025/26 тольяттинский "Акрон" занял 13 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и сыграет в стыковых матчах с волгоградским "Ротором". Первую встречу волжане проведут на выезде - она состоится 20-го мая, ответный матч пройдет на домашнем стадионе "Акрона" 23-го числа.
В нынешнем сезоне Артем Дзюба провел за клуб во всех турнирах 26 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 5 голевых передач. Форвард пропустил несколько встреч в конце сезона из-за травмы.