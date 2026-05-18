Выяснилось, сможет ли Дзюба принять участие в стыковых матчах

Леонид Гольдман, представляющий интересы форварда "Акрона" Артема Дзюбы, ответил, сможет ли футболист сыграть в стыковых матчах.

- Артем всегда настроен помочь команде, тем более в тяжелый момент. Он, как лидер и капитан, хочет быть с коллективом и рвется в бой, но, сможет ли он сыграть или нет, покажет время. Это станет понятно ближе к игре. Все будет зависеть от того, как себя поведет нога, - цитирует Гольдмана "СЭ".

По итогам сезона-2025/26 тольяттинский "Акрон" занял 13 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и сыграет в стыковых матчах с волгоградским "Ротором". Первую встречу волжане проведут на выезде - она состоится 20-го мая, ответный матч пройдет на домашнем стадионе "Акрона" 23-го числа.

В нынешнем сезоне Артем Дзюба провел за клуб во всех турнирах 26 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 5 голевых передач. Форвард пропустил несколько встреч в конце сезона из-за травмы.