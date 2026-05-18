"Зенит" вернет Венделу 30 миллионов рублей, чтобы он устроил вечеринку для партнеров

Председатель правления "Зенита" Константин Зырянов сообщил, что клуб вернет Венделу половину от 60 миллионов рублей, которые были заплачены бразильцем за опоздание на зимние сборы.

«Зенит» даст Венделу 30 млн рублей на проведение вечеринки
По словам Зырянова, клуб вернет легионеру 30 миллионов рублей, чтобы он организовал вечеринку для команды.

- Я помню свои слова в Катаре, что если мы станем чемпионами, то 50% [штрафа] возвращаем Маркусу Венделу. И он устроит вам на эти деньги отличную вечеринку! - сказал Зырянов в видеоролике, опубликованном пресс-службой клуба.

Напомним, что Вендел опоздал на зимние сборы петербургского "Зенита" и был оштрафован на 60 миллионов рублей. Вчера, 17 мая, петербуржцы одержали победу над "Ростовом" в 30 туре РПЛ и стали чемпионами России.

В сезоне-2025/26 полузащитник вышел на поле в 30 матчах во всех турнирах и записал на свой счет два забитых мяча и три голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.

