Игрок «Зенита»: мы готовы поблагодарить «Динамо» за победу над «Краснодаром»

Защитник «Зенита» Дркушич о победе «Динамо» над «Краснодаром»: «Пробежали с женой километр по квартире, когда Сергеев забил. Можем отправить им бутылку шампанского»

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич заявил, что команда готова поблагодарить «Динамо» за победу над «Краснодаром».

В 29-м туре «Динамо» обыграло «Краснодар» со счетом 2:1, что позволило «Зениту» обойти «быков» в турнирной таблице. После победы над «Ростовом» в 30-м туре (1:0) «Зенит» стал чемпионом России.

«Конечно, мы в команде обсуждали победу «Динамо» над «Краснодаром». Я смотрел этот матч дома. Когда Сергеев забил гол, мы с женой пробежали километр по квартире. Было очень радостно. Заслужило ли «Динамо» подарок за такую помощь? Можем отправить им бутылку шампанского», – сказал Дркушич.
