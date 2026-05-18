Игрок «Зенита»: мы готовы поблагодарить «Динамо» за победу над «Краснодаром»

Защитник «Зенита» Дркушич о победе «Динамо» над «Краснодаром»: «Пробежали с женой километр по квартире, когда Сергеев забил. Можем отправить им бутылку шампанского»
Защитник «Зенита» Ванья Дркушич заявил, что команда готова поблагодарить «Динамо» за победу над «Краснодаром».
В 29-м туре «Динамо» обыграло «Краснодар» со счетом 2:1, что позволило «Зениту» обойти «быков» в турнирной таблице. После победы над «Ростовом» в 30-м туре (1:0) «Зенит» стал чемпионом России.
