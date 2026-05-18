Букмекеры назвали фаворита следующего сезона РПЛ

Букмекеры назвали фаворита в сезоне-2026/2027 Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «РБ Спорт».

По мнению аналитиков, главным претендентом на победу является петербургский «Зенит». На успех сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 2,00.

В тройку фаворитов также входят «Краснодар» и московский «Спартак». Их победа оценивается одинаковым коэффициентом 5,00.

Ранее, 17 мая, чемпионат России в 11-й раз в истории выиграл «Зенит». «Краснодар» финишировал вторым, «Локомотив» стал обладателем бронзовых медалей, а Спартак остановился в шаге от пьедестала.