Стало известно имя нового тренера «Динамо»

Московское «Динамо» достигло договоренности о назначении немецкого специалиста Сандро Шварца на пост главного тренера команды. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Соглашение рассчитано до лета 2029 года.

«Динамо» предложило Шварцу более 2 миллионов евро в год. ЦСКА, также претендовавший на тренера, был готов платить 1,8 миллиона евро, но армейцы вышли из переговоров, отказавшись участвовать в торгах.

Шварц занимал пост главного тренера «Динамо» с октября 2020 года по май 2022-го. При нем команда завоевала бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2021/22, а широкой публике стали известны молодые футболисты Арсен Захарян и Константин Тюкавин. После этого он работал в берлинской «Герте», но был уволен в апреле 2023 года, когда команда занимала последнее место в Бундеслиге. В декабре 2023 года Шварц подписал контракт с американским клубом «Нью-Йорк Ред Буллз».

В завершившимся сезоне Российской премьер-лиги «Динамо» оказалось на седьмой строчке, имея в активе 45 очков. Сначала команду тренировал Валерий Карпин, который был уволен по ходу сезона, после этого клуб стал тренировать Ролан Гусев.