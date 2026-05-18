Нападающий "Локомотива" высказался о своем будущем в клубе

Форвард "Локомотива" Дмитрий Воробьев высказался о своем будущем в клубе.

По словам Воробьева, переговоры по новому контракту ведутся.

- Переговоры по моему контракту ведутся. Насколько для меня важно остаться в "Локомотиве"? Если у меня есть серебряная медаль РПЛ и вот сейчас бронзовая с "Локомотивом", которая для меня значит больше, чем медаль с "Сочи", то ответ понятен, - цитирует Воробьева Sport24.

Дмитрий Воробьев выступает за московский "Локомотив" с июля 2024 года, в сезоне-2025/26 он провел за клуб во всех турнирах 34 матча и записал на свой счет 12 забитых мячей и 7 результативных передач. Контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2027 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего россиянина в 5 миллионов евро.