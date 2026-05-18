Футболист «Акрона» сыграет за Кабо-Верде на ЧМ

Сборная Кабо-Верде объявила состав на ЧМ-2026, в заявку попал футболист «Акрона»
Сборная Кабо-Верде официально объявила заявку на ЧМ-2026. В окончательный состав команды вошёл футболист «Акрона» Жилсон Беншимол.
Вратари: Жозимар Диас «Возинья», Марсио да Роса, Карлос Сантос;
Защитники: Стивен Морейра, Вагнер Пина, Жоау Паулу Фернандес, Сидни Лопес Кабрал, Логан Коста, Роберто Лопес «Пико», Кельвин Пирес, Яник Таварес «Стопира», Эдилсон Борхес «Дайни»;
Полузащитники: Джамиро Монтейро, Тельмо Арканджо, Янник Семедо, Ларос Дуарте, Дерой Дуарте, Кевин Пина;
Нападающие: Райан Мендес, Вилли Семедо, Гарри Родригес, Йоване Кабрал, Нуно да Коста, Дайлон Ливраменто Жилсон Беншимол, Элио Варела.
