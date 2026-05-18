Сборная Кабо-Верде объявила состав на ЧМ-2026, в заявку попал футболист «Акрона»

Сборная Кабо-Верде официально объявила заявку на ЧМ-2026. В окончательный состав команды вошёл футболист «Акрона» Жилсон Беншимол.

Футболист «Акрона» сыграет за Кабо-Верде на ЧМ
Вратари: Жозимар Диас «Возинья», Марсио да Роса, Карлос Сантос;

Защитники: Стивен Морейра, Вагнер Пина, Жоау Паулу Фернандес, Сидни Лопес Кабрал, Логан Коста, Роберто Лопес «Пико», Кельвин Пирес, Яник Таварес «Стопира», Эдилсон Борхес «Дайни»;

Полузащитники: Джамиро Монтейро, Тельмо Арканджо, Янник Семедо, Ларос Дуарте, Дерой Дуарте, Кевин Пина;

Нападающие: Райан Мендес, Вилли Семедо, Гарри Родригес, Йоване Кабрал, Нуно да Коста, Дайлон Ливраменто Жилсон Беншимол, Элио Варела.

