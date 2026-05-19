Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» собрал символическую сборную сезона АПЛ

Бруну, Райс, Холанд, Бернарду, Райя, Семеньо – в сборной сезона АПЛ по версии Невилла
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл составил символическую сборную лучших игроков сезона АПЛ.
Вратарь: Давид Райя («Арсенал»);
Защитники: Юрриен Тимбер, Вильям Салиба, Габриэл Магальяэс (все – «Арсенал»), Нико О’Райли («Манчестер Сити»);
Полузащитники: Деклан Райс («Арсенал»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Антуан Семеньо, Бернарду Силва (оба – «Манчестер Сити»);
Нападающие: Игор Тиаго («Брентфорд»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
