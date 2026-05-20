Футбольный агент высказался о будущем Конате в "Ахмате"

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о будущем Мохамеда Конате в "Ахмате".

По словам Селюка, возможно, Конате нужно покинуть "Ахмат", чтобы получать игровое время.

- Если взвесить все за и против, то наверное, Мохамеду, чтобы играть, надо, возможно, расторгнуть контракт с "Ахматом" и перейти в другой клуб. Или пойти в аренду. Но посмотрим. Может, Черчесов еще будет дальше работать. Может, не будет… Это такое дело. Вдруг другой тренер, наоборот, скажет, что ему нужен нападающий такого плана. Посмотрим, поговорим с клубом, - приводит слова Селюка "Матч ТВ".

Мохамед Конате выступал за грозненский "Ахмат" с 2021 по 2024 год, летом 2025 года форвард вернулся в грозненский клуб на правах свободного агента и заключил контракт до июня 2028 года. В сезоне-2025/26 футболист вышел на поле в 26 встречах во всех турнирах и записал на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 1,5 миллионов евро.

По итогам 30 сыгранных туров команда Станислава Черчесова набрала 37 баллов и расположилась на девятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.