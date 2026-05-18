"Барселона" продлила контракт с наставником

Испанский футбольный клуб "Барселона" заключил новый контракт с главным тренером немцем Хансом-Дитером Фликом. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2027/28.

Флику 61 год, он возглавил "Барселону" в мае 2024 года. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат и Суперкубок Испании, а также один раз победила в кубке страны. Изначально его контракт был рассчитан до лета 2026 года, однако позднее стороны продлили его еще на один сезон.