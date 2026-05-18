Защитник «Ростова»: пенальти «Зенита» странный

Защитник «Ростова» Андрей Лангович оценил решения главного арбитра Сергея Карасева в матче 30-го тура Мир РПЛ против «Зенита» (0:1).

В первом тайме в ворота ростовчан был назначен пенальти после того, как Алексей Миронов попал рукой в лицо Педро в штрафной. Во втором тайме Дмитрий Чистяков был удален после подката против Вендела.

– «Зенит» своей игрой против вас заслужил чемпионство?

– Я не хочу говорить, заслужил или нет. По факту они – чемпионы.

Как они это чемпионство выиграли… Сейчас я буду говорить: там красная… Мы видели, что происходило в первые 10 минут. Это уже все лирика, не хочется об этом говорить. Чемпионы, поздравляю. Не хочется это сейчас мусолить.

– У вас есть вопросы по судейству?

– У меня вопросы могут быть, но не хочу лезть – это не в моей компетенции. А что мне говорить?

– Вы же хотите, чтобы вас правильно и хорошо судили?

– Я хочу, чтобы нас правильно судили, но мне надо говорить, например, такому арбитру, как Сергей Карасев, который уже не первый год в футболе… Что мне сейчас говорить насчет его судейства?

– По какому моменту есть претензии, вопросы?

– У меня есть вопросы по пенальти, когда Рустам (Ятимов – Спортс’‘) переводит мяч на угловой. Заведомо до момента, когда Миронов рукой попал. Для меня это странный пенальти.

Одно дело, когда он туда отдает передачу и есть шанс, что Педро замкнет штангу и забьет гол. Но этого момента даже в помине нет. Для меня это странно, это раз.

Потом опять же – когда Чистякова удаляют: можно на стоп‑кадре говорить, что это чистейшая красная, но в динамике тот же Вахания мог успеть накрыть этот момент, и ничего бы не было.

Он получает красную, следующий матч нового сезона пропускает. Для меня это странно. Опять же есть какие‑то маленькие моменты, не хочется это все сейчас мусолить, – сказал Андрей Лангович.