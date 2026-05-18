Мостовой подколол Соболева, когда тот начал петь песню «В Зените»: «Ты-то че орешь?!» Александр ответил: «Пошел ## ###!»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев в шутку послал одноклубника Андрея Мостового.

Соболев послал Мостового во время празднования чемпионства «Зенита»
В воскресенье петербургский клуб обыграл «Ростов» в 30-м туре Мир РПЛ (1:0) и в 12-й раз стал чемпионом страны.

Пресс-служба сине-бело-голубых выложила ролик, в котором показала празднования футболистов на поле и в раздевалке.

В видео несколько игроков «Зенита» начинают петь песню группы «Ленинград» «В Зените», спустя время к ним присоединяется Соболев.

Мостовой решил подколоть Александра:

«Ты-то че орешь?»

Форвард ответил смеющемуся партнеру:

«Пошел ## ###!»
