Соболев послал Мостового во время празднования чемпионства «Зенита»

Мостовой подколол Соболева, когда тот начал петь песню «В Зените»: «Ты-то че орешь?!» Александр ответил: «Пошел ## ###!»
Нападающий «Зенита» Александр Соболев в шутку послал одноклубника Андрея Мостового.
В воскресенье петербургский клуб обыграл «Ростов» в 30-м туре Мир РПЛ (1:0) и в 12-й раз стал чемпионом страны.
Пресс-служба сине-бело-голубых выложила ролик, в котором показала празднования футболистов на поле и в раздевалке.
В видео несколько игроков «Зенита» начинают петь песню группы «Ленинград» «В Зените», спустя время к ним присоединяется Соболев.
Мостовой решил подколоть Александра:
«Ты-то че орешь?»
Форвард ответил смеющемуся партнеру:
«Пошел ## ###!»
