Газзаев поддержал Гусева

Бывший главный тренер московского "Динамо" Валерий Газзаев ответил на вопрос о будущем нынешнего наставника бело-голубых Ролана Гусева.

Ролан Александрович тренирует динамовцев с середины ноября 2025 года. По мнению Газзаева, в последних матчах сезона было видно, что футболисты "Динамо" бились за своего тренера.

"Я за то, чтобы Гусев продолжил работу. Он показал себя с самой лучшей стороны даже в стрессовой ситуации. Да, не вышли в суперфинал Кубка России, но пенальти — лотерея. Обе команды были достойны выхода в суперфинал Кубка, но повезло "Краснодару". Поэтому я за то, чтобы Ролан Гусев продолжил работать в "Динамо". Даже в последних играх, которые ничего не значили, мы видели результат, а также то, что игроки бились за тренера", — передаёт слова Газзаева "Спорт-Экспресс".

Под руководством Ролана Гусева динамовцы в сезоне 2025/2026 провели 20 официальных матчей, в которых одержали 9 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений.