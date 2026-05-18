Защитник "Локомотива" ответил, рассматривает ли уход из клуба

Защитник "Локомотива" Лукас Фассон рассказал, может ли покинуть московский клуб в ближайшее трансферное окно.

Соглашение Фассона с железнодорожниками рассчитано до 30 июня 2026 года.

"Для "Локомотива" получился неплохой сезон. Мы были на пути к чемпионству, но в итоге заняли третье место и получили медали. Рассматриваю ли я переход в другой российский клуб? Мы с "Локо" уже пришли к согласию", — отметил Фассон в разговоре со Sport24.

В сезоне 2025/2026 Лукас Фассон провёл 34 матча, в которых забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 4 млн евро.