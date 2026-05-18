Экс-звезда 2Drots пройдет просмотр в команде Неймара

Крап пройдет просмотр в команде Неймара из бразильской Кингс Лиги. Экс-звезда 2Drots забанен во всех медийных проектах в России
Экс-звезда 2Drots Крап пройдет просмотр в команде Неймара «Фурия» из бразильской Кингс Лиги.
«По планам просмотр в «Фурии» в бразильской Кингс Лиге. Просмотр будет в сентябре. Я связался с Molodoy, который играет за «Фурию» в CS2. Я ему написал и попросил, чтобы он закинул удочку за меня директору команды», – сказал Крап.
Напомним, Крапа забанили во всех медийных проектах в России в 2025 году.
Экс-игрок 2Drots рассказывал, что на его отстранение повлияла администрация президента: «К Осипову подошел человек из администрации президента и показал фото: «Его ликвидировать».
22-летний форвард не играет в турнирах WINLINE Медиалиги с лета 2025 года.
