Кержаков высказался о невыходе на поле в заключительном матче в карьере

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал «Матч ТВ», что не расстроился из‑за невыхода на поле в заключительном матче в карьере, отметив, что главное — чемпионство петербургской команды.

В воскресенье «Зенит» обыграл «Ростов» (1:0) в заключительном туре РПЛ и в 11‑й раз в истории выиграл чемпионат России. Ранее 39‑летний Кержаков сообщил, что завершит карьеру после сезона‑2025/26.

— Рад за клуб, за команду и за ребят, особенно за тех, для кого чемпионство стало первым. Думаю, им надо больше внимания уделять, а не мне. Но я рад, что удалось выиграть золото.

— Вы в итоге так и не вышли на замену. Не обидно, что в последних двух матчах не удалось сыграть хотя бы пару минут?

— Ничего страшного. Что же, плакать и расстраиваться? Команда победила, все счастливы — это главное, — сказал Кержаков «Матч ТВ».

