Нападающий ПСЖ получил травму в матче против «Парижа»

Дембеле заменили в матче с «Парижем» в качестве меры предосторожности из-за травмы икры. Нападающий «ПСЖ» должен сыграть в финале ЛЧ
Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле был заменен в игре Лиги 1 против «Парижа» (1:2) в качестве меры предосторожности из-за растяжения правой икроножной мышцы.
Об этом сообщили в парижском клубе.
Футболист будет находиться под присмотром клубных врачей в течение следующих нескольких дней.
Как пишет RMC Sport, участие Дембеле в финальном матче Лиги чемпионов против «Арсенала» 30 мая не вызывает сомнений.
В этом сезоне Дембеле забил 10 голов и сделал 7 передач в 22 матчах Лиги 1.
