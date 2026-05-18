Нападающий ПСЖ получил травму в матче против «Парижа»

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле был заменен в игре Лиги 1 против «Парижа» (1:2) в качестве меры предосторожности из-за растяжения правой икроножной мышцы.

Об этом сообщили в парижском клубе.

Футболист будет находиться под присмотром клубных врачей в течение следующих нескольких дней.

Как пишет RMC Sport, участие Дембеле в финальном матче Лиги чемпионов против «Арсенала» 30 мая не вызывает сомнений.

В этом сезоне Дембеле забил 10 голов и сделал 7 передач в 22 матчах Лиги 1.