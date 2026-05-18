Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров назвал идеальное руководство для футбольного клуба.

— Назовите «Dream team» руководства: спортивный директор, тренер, генеральный директор и советник. Кто?

— Денисов, Быстров, Аршавин, Кержаков. Вообще топы все.

— Радимова Вы слили?

— Даже близко не подойдёт к нашей команде! Издеваешься? Пенсионерский подход.

— Тренер Кержаков получается? Или Денисов?

— Они вдвоём. Главный кто из них, пускай сами решают. Президент – Шава [Андрей Аршавин], директор – я и два тренера.

— А спортивный директор?

— А я совмещать буду, — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»