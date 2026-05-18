«Близко не подойдёт к команде!» Быстров назвал идеальное руководство для футбольного клуба
Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров назвал идеальное руководство для футбольного клуба.
— Назовите «Dream team» руководства: спортивный директор, тренер, генеральный директор и советник. Кто?
— Денисов, Быстров, Аршавин, Кержаков. Вообще топы все.
— Радимова Вы слили?
— Даже близко не подойдёт к нашей команде! Издеваешься? Пенсионерский подход.
— Тренер Кержаков получается? Или Денисов?
— Они вдвоём. Главный кто из них, пускай сами решают. Президент – Шава [Андрей Аршавин], директор – я и два тренера.
— А спортивный директор?
— А я совмещать буду, — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»
Главное сейчас
Главное сейчас