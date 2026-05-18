Daily Mail: Гвардиола покинет "Манчестер Сити" по окончании сезона

Испанец Хосеп Гвардиола покинет пост главного тренера английского футбольного клуба "Манчестер Сити" после окончания текущего сезона. Об этом сообщает газета Daily Mail.

© Global look

19 мая "Манчестер Сити" в предпоследнем туре чемпионата Англии на выезде сыграет с "Борнмутом". 24 мая команда примет "Астон Виллу" в заключительном матче сезона.

Гвардиоле 55 лет, он возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года. Вместе с ним клуб стал шестикратным чемпионом Англии, пять раз победил в Кубке английской лиги, трижды - в Суперкубке Англии и кубке страны, по разу - в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. До этого Гвардиола тренировал испанскую "Барселону" и германскую "Баварию", с которой трижды выиграл национальный чемпионат, дважды - кубок страны, по разу - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. "Барселону" он привел к трем победам в чемпионате и Суперкубке Испании, дважды - к триумфу в Кубке Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидирующего "Арсенала" на два очка. Команда в текущем сезоне завоевала Кубок Англии и кубок английской лиги.