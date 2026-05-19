Фабрицио Романо сообщил имя следующего главного тренера «Манчестер Сити»

По информации инсайдера Фабрицио Романо, бывший главный тренер «Челси» Энцо Мареска остаётся основным и фактически единственным кандидатом на пост наставника «Манчестер Сити» в случае ухода Хосепа Гвардиолы.

Сообщается, что окончательное решение по своему будущему должен принять сам Гвардиола — именно от него зависит дальнейшее развитие ситуации.

Мареска, покинувший «Челси» в январе, сейчас находится в ожидании. Ранее итальянский специалист уже работал в тренерском штабе Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Вчера несколько источников сообщили о том, что Гвардиола покинет команду в конце этого сезона. Сам тренер отказался комментировать данную ситуацию.