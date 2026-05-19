Антонио Конте близок к расторжению контракта с «Наполи»

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, в «Наполи» назревают серьёзные изменения на тренерском посту.

Сообщается, что между клубом и нынешним главным тренером Антонио Конте всё ближе вариант досрочного расставания по взаимному согласию.

Главным кандидатом на замену рассматривается Маурицио Сарри. По данным источника, уже состоялись первые контакты, а руководство клуба настроено оптимистично относительно возможного возвращения специалиста в Неаполь.

Сам Антонио Конте в случае ухода может рассматривать вариант с национальной командой Италии.

При этом интерес к Сарри проявляет и «Аталанта». Только активное вмешательство руководства бергамасков и спортивного директора может изменить ситуацию. В противном случае «Наполи» рассматривает и альтернативные варианты — среди них Винченцо Итальяно, Массимилиано Аллегри и Фабио Гроссо.

Тем не менее в Неаполе сохраняется уверенность, что приоритетным сценарием остаётся возвращение Сарри.

«Наполи» за тур до конца Серии А занимает второе место в таблице и обеспечил себе попадание в Лигу чемпионов.