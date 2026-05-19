43‑летний вратарь включен в состав сборной Шотландии на ЧМ

Голкипер «Хартса» Крейг Гордон включен в состав сборной Шотландии на чемпионат мира‑2026 по футболу, сообщает пресс‑служба национальной федерации.

43‑летний Гордон дебютировал за сборную Шотландии в 2004 году.

Всего в состав шотландской команды на чемпионат мира‑2026 вошли 26 игроков, в том числе: защитники Эндрю Робертсон («Ливерпуль», Англия) и Киран Тирни («Селтик»), полузащитники Джон Макгинн («Астон Вилла, Англия), Билли Гилмор и Скотт Мактоминей (оба — «Наполи», Италия), а также нападающий Че Адамс («Торино, Италия).

На групповом турнире чемпионата мира‑2026 сборная Шотландии сыграет с командами Гаити, Марокко и Бразилии.

