Лаутаро Мартинес сделал заявление о своём будущем в «Интере»

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес признался, что хотел бы провести в миланском клубе всю оставшуюся карьеру.

— Сейчас «Интер» уже стал для вас настоящим домом. Есть желание завершить карьеру именно здесь? — Да, конечно, мне бы этого хотелось. Ключи от тренировочной базы у меня ещё не появились, но я уже близок к этому. Моя семья счастлива в Милане: у нас здесь есть ресторан, дети ходят в школу, у них появились друзья. На данный момент мне сложно представить себя в другом клубе. В футболе всё может измениться очень быстро, но если меня не выгонят из «Интера», то я останусь здесь, — сказал Мартинес в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, 28-летний нападающий выступает за «Интер» с 2018 года после перехода из «Расинга».