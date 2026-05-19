Губерниев назвал два главных разочарования сезона: «Карпин в «Динамо» и Челестини в ЦСКА»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «Матч ТВ» назвал два главных разочарования прошедшего сезона МИР РПЛ.
«Динамо» набрало 45 очков и заняло седьмое место по итогам чемпионата. Карпин возглавлял московский клуб с июня по ноябрь.
ЦСКА 4 мая объявил о расторжении контракта с Фабио Челестини. Армейский клуб набрал 51 очко и по итогам сезона занял пятое место в турнирной таблице.
— Разочарование сезона — ЦСКА с Челестини. Еще раз хочу сказать — абсолютно нулевой тренер, в чем лишний раз убедилась вся страна, включая футболистов ЦСКА. Это первое. Второе — меня разочаровал Карпин в «Динамо». В первом круге меня разочаровал Карпин в «Динамо», во втором — Челестини в ЦСКА, — сказал Губерниев «Матч ТВ».