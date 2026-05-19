Председатель правления "Зенита" назвал главную проблему клуба по ходу сезона

Главной проблемой петербургского футбольного клуба "Зенит" в прошедшем сезоне было сохранить нужный настрой в команде, поскольку на протяжении большей части чемпионата она находилась в роли догоняющей. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал председатель правления клуба Константин Зырянов.

Ранее ТАСС сообщал, что "Зенит" стал победителем Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Сохранить настрой в команде, чтобы никто не волновался, - ответил Зырянов на вопрос о главной личной проблеме по ходу текущего сезона. - Практически весь чемпионат мы находились на втором месте, и все прекрасно понимали, что любая осечка вычеркивает нас из чемпионской гонки. Поэтому важно было все время идти рядом с "Краснодаром" и не отпускать его".

"Зенит" в 12-й раз стал чемпионом страны. На его счету 11 побед в РПЛ и 1 - в национальном первенстве СССР.