«Зенит», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» отправили игроков в сборную Бразилии

По два футболиста «Зенита», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» включены в заявку сборной Бразилии для участия в чемпионате мира — 2026.

От сине-бело-голубых в состав «селесао» вошли Луис Энрике и Дуглас Сантос, от «красных дьяволов» — Каземиро и Матеус Кунья, а от «канониров» — Габриэл Магальяйнс и Габриэл Мартинелли. Наибольшее число игроков отправил «Фламенго»: эту команду в составе сборной Бразилии на мировом первенстве представят Алекс Сандро, Данило, Перейра Лео и Лукас Пакета.

По одному игроку отправили «Лион», «Арсенал», «Брентфорд», «Сантос», «Барселона», «Борнмут», «Реал», «Ньюкасл Юнайтед», «Ботафого», «Аль-Иттихад», «Ливерпуль», «Фенербахче», «Гремио», «Ювентус», «Аль-Ахли», «ПСЖ» и «Рома».

На групповой стадии чемпионата мира сборная Бразилии под руководством Карло Анчелотти встретится с командами Марокко, Гаити и Шотландии.