Экс-игрок "Динамо" назвал команду, которую считает разочарованием сезона

Бывший игрок "Динамо" Александр Точилин назвал команду, которую он считает разочарованием сезона.

- Для меня это московское "Динамо". После нескольких сезонов, где они были главным участниками в распределении верхних мест в таблице, боролись за чемпионство, в итоге оказались далеко позади. В Кубке тоже ничего не нашли. От "Динамо" ждали шага вперед в борьбе за чемпионство, - цитирует Точилина "Матч ТВ".

По итогам 30 сыгранных туров московское "Динамо" заняло седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков в 30 встречах. В декабре клуб объявил о назначении Ролана Гусева на пост главного тренера, контракт с ним был заключен до конца сезона. Сообщалось, что летом бело-голубые могут провести переговоры с Сандро Шварцем о назначении на пост главного тренера.

"Динамо" дошло до финала Пути РПЛ Кубка России, где уступило "Краснодару" в серии послематчевых пенальти. В Суперфинале турнира южане сыграют со столичным "Спартаком".