Полузащитник Карпукас допустил свой скорый уход из «Локомотива»

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас прокомментировал ситуацию с контрактами в столичном клубе и допустил, что больше не сыграет за железнодорожников. Его контракт истекает летом 2027-го. В январе клуб покинул хавбек Дмитрий Баринов.

— Ты, Воробьёв, Баринов — не кажется, что проблемы «Локомотива» с контрактами лидеров становятся системой?

— У каждого своя история, тяжело сказать, из-за чего это происходит. Не думаю, что это какая-то система.

— Допускаешь, что матч с ЦСКА стал для тебя последним за «Локо»?

— Всё возможно, — сказал Карпукас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.