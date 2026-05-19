Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал лучшего тренера сезона РПЛ.

По словам Губерниева, Талалаев - лучший тренер сезона, но ему нужно стать чуть поспокойнее.

- Лучший тренер чемпионата — Талалаев. "Балтика" заняла шестое место — этого мало, что ли? Понятно, что все ждали яркой борьбы за бронзу. Но по своим решениям, методике, своей харизме… Ему надо только чуть спокойнее стать и послушать пару советов от Радимова — и всё будет вообще отлично! - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".

Напомним, что по итогам сезона-2024/25 калининградская "Балтика" стала чемпионом Первой Лиги и напрямую вышла в РПЛ. По итогам завершившегося сезона команда Андрея Талалаева заняла шестое место в чемпионате России, набрав 46 очков в 30 встречах.

Ранее в СМИ появилась информация, что греческий ПАОК заинтересован в Андрее Талалаеве и летом может провести переговоры со специалистом. Сообщается, что наставник балтийцев хотел бы поработать в европейском клубе. Ранее специалист возглавлял подмосковные "Химки", московское "Торпедо", грозненский "Ахмат", самарские "Крылья Советов" и ряд других российских клубов. Также он работал в армянском "Пюнике".