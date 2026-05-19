Агент Дивеева оценил чемпионство защитника с «Зенитом»

Агент Дивеева: «Рад, что переход в «Зенит» оправдал себя. Всей карьерой Игорь доказывал, что достоит звания чемпиона. Переход точно оказался оказался более удачным, чем для Лусиано»
Олег Еремин, представляющий интересы защитника «Зенита» Игоря Дивеева, высказался о чемпионстве футболиста с клубом.
Дивеев присоединился к петербургскому клубу зимой, перейдя из ЦСКА.
«Я очень рад за Игоря. Рад, что переход в «Зенит» оправдал себя, да и он шел к этому титулу. Всей своей карьерой Игорь доказывал, что достоит звания чемпиона. Результаты в футболе бывают алогичные, когда дело касается персональных карьер, но тут все максимально логично. Могу предполагать, что теперь он точно доволен. С нашей точки зрения, переход оказался удачным. Для Игоря точно более удачным, чем для Гонду», – сказал Олег Еремин.
