Президент "Оренбурга" оценил работу тренера клуба

Президент "Оренбурга" Кирилл Волженкин оценил работу Ильдара Ахметзянова.

- Уже сейчас можно подводить некие итоги и сказать, что работой Ахметзянова мы довольны. Но, как вы знаете, всегда есть куда стремиться. Задача стояла — выправить наше положение в таблице, и тренерский штаб ее выполнил. Надеюсь, что дальше будет только лучше, - приводит слова Волженкина "РБ Спорт".

Ильдар Ахметзянов стал главным тренером "Оренбурга" 10 октября прошлого года после отставки Владимира Слишковича. По итогам сезона-2025/26 уральцы заняли 12 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 баллов. Ранее Ахметзянов занимал аналогичный пост в "КАМАЗе" из Набережных Челнов.