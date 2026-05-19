Комментатор Генич: некоторые игроки «Локомотива» закислились

Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич высказался о проблемах московского «Локомотива». Железнодорожники финишировали на третьем месте в Мир РПЛ по итогам сезона-2025/2026.

«Галактионов выжал максимум из «Локомотива». Но проблема в том, что некоторые футболисты прямо закислились. Они сидят в «Локо» на неплохой зарплате в Москве. Наверняка на большее способны Сарвели, Салтыков. И, увы, не совсем хорошие трансферы вышли. Руденко и Бакаев – топ, Вера только в самой концовке набрал. Но что за трансфер Кристиана Рамиреса?» — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».