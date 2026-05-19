Мостовой: тренер "Краснодара" профукал чемпионство

Экс-футболист сборной России в беседе с Rusfootball.info высказался о развязке чемпионской гонки в РПЛ.

- "Краснодар" сам упустил свое чемпионство, а если быть точнее, то профукал его Мусаев. Они не смогли выиграть, пожалуй, свой главный матч сезона против "Динамо". Мне будет интересно послушать, кто возьмет на себя ответственность за упущенное золото. На мой взгляд, это должен быть главный тренер. Посмотрим, услышим ли мы от него такие слова, - сказал Мостовой.

В заключительном туре южане уверенно обыграли "Оренбург" со счётом 3:0, однако этого оказалось недостаточно для чемпионства. "Зенит" параллельно победил "Ростов" (1:0) и сохранил первое место в таблице.