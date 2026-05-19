Главным тренером сборной Албании стал итальянец

Главным тренером сборной Албании по футболу назначен итальянец Роландо Маран, сообщает телеканал CNA.

Об этом было объявлено на специальной пресс‑конференции, которую организовала Федерация футбола Албании.

На посту главного тренера Маран сменил бразильца Силвиньо, который работал с национальной командой с января 2023 года. Под руководством Силвиньо команда смогла пробиться на Евро‑2024, но не отобралась на ЧМ‑2026.

62‑летний Маран ранее тренировал только итальянские клубы, среди которых были «Бари», «Виченца», «Кьево, «Кальяри» и «Дженоа».