Назначены арбитры на переходные матчи между командами РПЛ и Первой лиги

Назначены арбитры на первые переходные матчи за право сыграть в МИР РПЛ в сезоне‑2026/27, сообщает пресс‑служба РФС.

© Матч ТВ

На матче «Урал» — «Динамо» Махачкала будет работать судейская бригада во главе с Антоном Фроловым. Помогать ему будут Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин, за работу VAR будет отвечать Иван Абросимов.

Игру «Ротор» — «Акрон» обслужит бригада во главе с Игорем Капленковым. Помощники судьи — Максим Гаврилин, Денис Петров, на VAR будет работать Анатолий Жабченко.

Обе встречи пройдут в среду, 20 мая.