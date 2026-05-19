Тренер «Зенита» ответил на слова нападающего «Краснодара» о пенальти

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук ответил на слова нападающего «Краснодара» Джона Кордобы, который заявил, что пенальти в матче сине-бело-голубых с «Ростовом» (1:0) в 30-м туре Мир Российской Премьер-Лиги вызвал у него смех.

— Кордоба говорит, что его рассмешил пенальти в ворота «Ростова».

— Можно говорить что угодно. Нас тоже многое смешило в этом сезоне. Но мы выиграли и заслуженно стали чемпионами.

— Некоторые игроки «Краснодара» считают, что вы простимулировали «Динамо» в их очном матче.

— Это смешно. Мы тоже могли про это говорить в нашем матче с «Ростовом», — приводит слова Тимощук издание «РБ Спорт».