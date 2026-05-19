Выяснилось, почему Баринов не стал фотографироваться с игроками «Локомотива»

Представитель полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичев заявил «Матч ТВ», что футболист посчитал некорректным фотографироваться с игроками «Локомотива» после матча 30‑го тура МИР РПЛ.

В воскресенье «Локомотив» проиграл в гостях ЦСКА (1:3), но занял третье место в чемпионате. После окончания матча тренер «красно‑зеленых» Олег Левин позвал Баринова на командное фото после завоевания бронзовых медалей — футболист отказался. Баринов ранее выступал за «красно‑зеленых», а зимой подписал контракт с ЦСКА.

— Здесь все очевидно. Все видели, что у Димы остались прекрасные отношения с многолетними партнерами, — это на поверхности. То, что он не пошел фотографироваться с ребятами, — тут тоже понятно: он сейчас находится в другом клубе и должен проявлять уважение к своему новому клубу. Он посчитал, что фотография с ребятами из «Локомотива», пусть даже и с друзьями, была бы не совсем корректной по отношению к своему нынешнему клубу, — сказал Кузьмичев «Матч ТВ».

