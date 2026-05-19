Комментатор Генич поделился прогнозом на Суперфинал Кубка России

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о предстоящем матче между "Спартаком" и "Краснодаром" в Суперфинале Кубка России.

"Если отталкиваться от потенциала "Краснодара", то он точно не будет таким тухлым, как в последнем матче команд. Но будет ли "Спартак" таким же, как в большинстве игр весной? Мне кажется, что выиграет "Краснодар". Такой сезон, где финиш без трофея будет высшей несправедливостью", - сказал Генич.

Суперфинал Кубка России, в котором сыграют "Спартак" и "Краснодар" состоится в ближайшее воскресенье, 24 мая. Матч пройдет на стадионе "Лужники" в Москве и начнется в 18:00 по столичному времени.

Отметим, в случае победы "быков", это будет первый кубковый титул в истории клуба. Красно-белые могут завоевать приз в пятый раз.

Напомним, действующим победителем Кубка страны является ЦСКА.