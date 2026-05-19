Комментатор Генич поделился прогнозом на Суперфинал Кубка России

Генич поделился прогнозом на Суперфинал Кубка России "Спартак" - "Краснодар"
Футбольный комментатор Константин Генич высказался о предстоящем матче между "Спартаком" и "Краснодаром" в Суперфинале Кубка России.
Суперфинал Кубка России, в котором сыграют "Спартак" и "Краснодар" состоится в ближайшее воскресенье, 24 мая. Матч пройдет на стадионе "Лужники" в Москве и начнется в 18:00 по столичному времени.
Отметим, в случае победы "быков", это будет первый кубковый титул в истории клуба. Красно-белые могут завоевать приз в пятый раз.
Напомним, действующим победителем Кубка страны является ЦСКА.