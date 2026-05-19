Дегтярев пригрозил ужесточить лимит на легионеров в РПЛ

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что через год вернется к вопросу об изменении лимита на легионеров в российском футболе.

Министерство спорта России ранее опубликовало проект ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ. В сезоне-2026/27 команды смогут включить в свою заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле – не более 7.