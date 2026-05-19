Дегтярев пригрозил ужесточить лимит на легионеров в РПЛ

Дегтярев об ужесточении лимита: «Через год посмотрю, пошли деньги на детей или нет. Если нет, еще меньше сделаю – 6 и 11. 80% госденег уходит на легионеров, агентов. Ну что это такое?»
Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что через год вернется к вопросу об изменении лимита на легионеров в российском футболе.
Министерство спорта России ранее опубликовало проект ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ. В сезоне-2026/27 команды смогут включить в свою заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле – не более 7.
«Пришлось подписать приказ, пока снижение на одного легионера. Он не на год, он бессрочный. Но через год, я обещаю, я к этой теме вернусь и посмотрю, пошли деньги на детей или нет. Если не пошли, еще меньше сделаю – 6 и 11. Целевая, мне кажется, справедливая цифра, и не только мне, сторонников у меня достаточно, – это 10 иностранцев в заявке и 5 на поле. Придем мы к ней или нет, покажет время и социальная ответственность клубов. Чтобы было понятно: я не обращаю взор на чьи-то чужие деньги. Из этих 120 млрд под 80 млрд – это или государственные, или квазигосударственные деньги, то есть госкорпораций и госкомпаний. И вот из них еще под 80% уходит на зарплаты легионерам, агентам. Ну что это такое? Это безобразие, я считаю. Поэтому вот так, приказ подписан – следующий сезон будет 12 в заявке, 7 на поле. И в течение года я посмотрю, как они будут себя вести», – заявил Дегтярев в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ».
«Лада» остается в КХЛ, заявил губернатор Федорищев: «Компания «Полипласт» гарантирует финансирование клуба. Область тоже подключается»
Вратарю «Миннесоты» Густавссону прооперируют бедро. Он может пропустить старт следующего сезона
Бруну, Райс, Холанд, Бернарду, Райя, Семеньо – в сборной сезона АПЛ по версии Невилла
«Лада» остается в КХЛ, заявил губернатор Федорищев: «Компания «Полипласт» гарантирует финансирование клуба. Область тоже подключается»
Вратарю «Миннесоты» Густавссону прооперируют бедро. Он может пропустить старт следующего сезона
Бруну, Райс, Холанд, Бернарду, Райя, Семеньо – в сборной сезона АПЛ по версии Невилла