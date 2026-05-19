Стали известны возможные кандидаты на замену Кононову в "Торпедо"

Названы два потенциальных претендента на пост главного тренера черно-белых.

По данным источника, Олег Кононов действительно уволен из "Торпедо". Сообщается, что шорт-лист из кандидатов на пост главного тренера московской команды включает Марцела Личку, а также Виктора Булатова.

Отметим, никаких официальных объявлений о переменах на тренерском мостике от клуба не поступало.

Кононов возглавляет "автозаводцев" с января 2024 года. В августе прошлого года контракт со специалистом был расторгнут по соглашению сторон, однако в октябре он был вновь назначен на пост главного тренера команды.