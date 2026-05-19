Стали известны возможные кандидаты на замену Кононову в "Торпедо"

Стали известны два возможных кандидата на замену Кононову в "Торпедо". Один из них - Личка
Названы два потенциальных претендента на пост главного тренера черно-белых.
По данным источника, Олег Кононов действительно уволен из "Торпедо". Сообщается, что шорт-лист из кандидатов на пост главного тренера московской команды включает Марцела Личку, а также Виктора Булатова.
Отметим, никаких официальных объявлений о переменах на тренерском мостике от клуба не поступало.
Кононов возглавляет "автозаводцев" с января 2024 года. В августе прошлого года контракт со специалистом был расторгнут по соглашению сторон, однако в октябре он был вновь назначен на пост главного тренера команды.