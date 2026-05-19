«Динамо» интересны Рассказов и Арсен Адамов. Защитники могут стать свободными агентами летом («СЭ»)
«Динамо» интересуется двумя защитниками из других клубов Мир РПЛ.
По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб хочет укрепить правый фланг обороны ближайшим летом, подписав игрока с российским паспортом. Внимание бело-голубых привлекли Арсен Адамов из «Зенита» и Николай Рассказов из «Крыльев Советов».
Кандидатуру Адамова продвигает спортивный директор «Динамо» Желько Бувач, а в Рассказове заинтересован главный тренер команды Ролан Гусев.
У обоих игроков истекают контракты с их клубами в конце июня. Они могут перейти в новую команду на правах свободных агентов.
