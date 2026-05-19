Экс-тренер «Краснодара» высказался об игре Соболева

Шалимов о Соболеве: «Тюкавин на три головы выше, он более разнообразен. Для «Зенита» правильным решением будет поиск более классного форварда»
Экс-главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался об игре Александра Соболева.
Форвард «Зенита» реализовал пенальти в чемпионском матче с «Ростовом» (1:0) в 30-м туре Мир РПЛ.
«Что касается того, что было после пенальти и гола – «Зенит» довольно уверенно довел дело до пенальти и запары не допустил. Важно, что пенальти пошел бить Соболев – у «Зенита» с этим элементом проблемы, и форвард взял ответственность на себя и забил. Но если брать игру, есть вопросы – как он принимает решения при ударе: был момент, когда отдал хорошую передачу Глушенков, но Соболев не смог нормально ударить. Он молодец, что забил, но много теряет мячей, достаточно ограничен: в створе хорош, головой может забить, но есть ограничения по потенциалу. Уверен в том, что правильным решением будет поиск более классного форварда. Говорят о Тюкавине, и Константин на три головы выше Соболева, он более разнообразен. И это будет в точку, как и переход Дивеева. А вот иностранца в конкуренции Александр может легко сожрать. В итоге по году у «Зенита» получилось так, что лучшим усилением команды стала ее чистка от иностранцев, которые по каким-то причинам не тянули – убрали Жерсона, от которого было много ожиданий, Касьерру и Лусиано, которых сожрал Соболев, и в итоге отказались от Дурана в самом конце – но и Дуран, получается, мотивировал Алекса», – сказал Шалимов.
