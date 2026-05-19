Игрок ЦСКА подвел итоги сезона

Эксперт Bobsoccer пообщался с лучшим игроком ЦСКА сезона 2025/26.

Символично, что именно он забил первый и последний голы ЦСКА в этом сезоне. Первый в июле прошлого года, когда Данил Круговой перевернул матч с "Ахматом", сделав дубль. Финальная точка – в мае нынешнего. Круговой провел блестящий поединок с "Локомотивом". Прекрасный гол, отличный результативный пас.

- На мой взгляд, вы однозначно лучший игрок этого сезона в составе армейцев. А как его оцениваете вы?

- Спасибо вам большое. Лично для меня этот сезон стал лучшим в карьере. И по голевым действиям, и по самой игре. Были, конечно, матчи, где не все удавалось, но в целом стабильность присутствовала. Что касается команды – конечно, мы рассчитывали на большее. К сожалению, не получилось. При этом важно, что смогли закончить сезон на мажорной ноте.

- ЦСКА провел качественный матч с "Локомотивом", впервые с марта победил на домашней арене. Соперник был предельно мотивирован, однако армейцы оказались сильнее.

- Мы очень хотели порадовать болельщиков. И, конечно, поддержать Игоревича (и.о.главного тренера ЦСКА Дмитрия Игдисамова – прим. Bobsoccer). У него была непростая задача: в кратчайшие сроки переломить ситуацию. Он отлично справился.

- Как вам работалось под его руководством эти две недели?

- Впечатления самые положительные. Мне все очень нравится: как Дмитрий Игоревич выстраивает тактику, как общается, что говорит в раздевалке. Поэтому, при всем уважении, если он останется, я буду очень рад.

- Давайте вспомним голы в ворота "Локомотива", забитые при вашем непосредственном участии. В первом случае не стали бить сами, а покатили на пустые ворота Даниле Козлову. Хотя всю предварительную работу сделали вы.

- В том эпизоде у меня получилось прорваться к воротам и при этом устоять на ногах. А так, в принципе, я не жадный, пускай ребята забивают (улыбается). Мне все вернулось в конце матча, когда я убежал забивать третий мяч.

- Откуда взялось столько сил на 92-й минуте?

- Во время игры о таком не думаешь. Увидел свободную зону и рванул. Получилось убежать, а Батраков пытался за мной угнаться. Но он тоже на ободах был, как и я. Поэтому уверенно, красиво получилось завершить, поставить эффектную точку в матче.

- Будем надеяться, этот гол-красавец станет для ЦСКА и для вас своеобразным мостиком в следующий сезон. Хотел спросить, как планируете отдохнуть в межсезонье, и вспомнил, что вас еще ждут матчи в составе сборной России.

- Да, сейчас проведу пару дней с семьей, постараюсь переключиться. Потом в сборную. У нас три матча. Первый в гостях с Египтом, интересно будет сыграть против Салаха. Что касается следующего сезона – надеюсь, он принесет нам положительные эмоции. Планку своей игры задрал высоко, буду стараться поддерживать уровень.