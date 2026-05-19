Легионер «Краснодара» высказался о втором месте в РПЛ

Футболист «Краснодара» Джованни Гонсалес заявил, что в борьбе за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) не все зависело от них, передает «Чемпионат».

«Естественно, все хотели победить, все хотели выиграть чемпионство, но это не удалось. Отдавали всё, иногда выходило действительно хорошо, иногда были ошибки, но в целом, кажется, что прошли большой сезон и должны гордиться этим», — сказал Гонсалес.

В матче 30-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул. Главным судьей встречи был назначен Сергей Карасев.

Единственный гол был забит на 14-й минуте: нападающий «Зенита» Александр Соболев реализовал пенальти. На 10-й минуте желтую карточку за споры с арбитром получил Мохаммад Мохеби («Ростов»). На 12-й минуте после просмотра VAR Карасев назначил пенальти и показал желтую карточку Алексею Миронову («Ростов») за удар по лицу Педро.