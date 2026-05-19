Игрок "Краснодара" Гонсалес: все хотели выиграть РПЛ, но не все зависело от нас

Футболист «Краснодара» Джованни Гонсалес заявил, что в борьбе за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) не все зависело от них, передает «Чемпионат».

Легионер «Краснодара» высказался о втором месте в РПЛ
«Естественно, все хотели победить, все хотели выиграть чемпионство, но это не удалось. Отдавали всё, иногда выходило действительно хорошо, иногда были ошибки, но в целом, кажется, что прошли большой сезон и должны гордиться этим», — сказал Гонсалес.

В матче 30-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул. Главным судьей встречи был назначен Сергей Карасев.

Единственный гол был забит на 14-й минуте: нападающий «Зенита» Александр Соболев реализовал пенальти. На 10-й минуте желтую карточку за споры с арбитром получил Мохаммад Мохеби («Ростов»). На 12-й минуте после просмотра VAR Карасев назначил пенальти и показал желтую карточку Алексею Миронову («Ростов») за удар по лицу Педро.