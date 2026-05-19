Мостовой в стихах подвел итоги РПЛ

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в стихах подвёл итоги сезона Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», одолевший в заключительном туре «Ростов» (1:0).

«Всем привет! Интересным был сезон. «Зенит» снова чемпион. У эксперта Мостового Все прогнозы сбылись снова До следующего сезона», — сказал Мостовой в видеообращении в телеграм-канале.

«Зенит» завершил сезон на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 68 очков в 30 турах. Чемпион прошлого сезона «Краснодар» расположился на второй строчке с 66 очками. Тройку лидеров замкнул «Локомотив» (53 очка).